Michel: "'Dash-interview van De Wever niet zijn sterkste"

19 mei 2018

05u11

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel countert vandaag in een interview met De Standaard en Le Soir het beeld dat de "dash" uit de regering zou verdwenen zijn, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever zei. "Ik reken op de voorzitters van alle meerderheidspartijen om positief te blijven en om de dash erin te houden."

Michel noemt het "dash-interview" van De Wever "niet meteen zijn sterkste tussenkomst". "Maar bon, ik ga geen tijd en energie verliezen met de kleine zinnetjes op televisie of op de voorpagina's van de krant. Wat mij interesseert, zijn de beslissingen en het resultaat."

Michel stelt dat zijn topprioriteit de komende weken en maanden is om de openstaande vacatures helpen in te vullen waar de bedrijven mee geconfronteerd zijn. Hij zal daarom tijdens het komende overlegcomité de deelstaten, die bevoegd zijn voor onderwijs en opleiding, voorstellen om samen werken.

Op het einde van het interview zegt Michel nog geen rekening te houden met vervroegde verkiezingen. "Good luck voor diegenen die zo'n droom koesteren. (...) We zouden politieke chaos creëren op een moment dat de groei weer opveert en dat de sanering opnieuw resultaten oplevert."