Michel biedt metis-kinderen verontschuldigingen aan voor wrede behandeling tijdens koloniale periode IB

03 april 2019

04u50

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel (MR) spreekt vandaag zijn verontschuldigingen uit voor de schrijnende manier waarop de Belgische overheid honderden metis-kinderen in Congo heeft behandeld. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Het gaat om kinderen die eind jaren veertig en in de jaren vijftig in Congo, Rwanda of Burundi werden geboren uit een relatie tussen een Belgische man en een inheemse vrouw. De staat nam die kinderen systematisch bij de moeder weg en stuurde hen naar België om in weeshuizen, gestichten of bij adoptieouders op te groeien: veel kinderen zijn zo gescheiden geraakt van hun familie.

Excuses van de premier zijn een unicum. Onlangs vroegen VN-experts Michel nog om excuses aan te bieden voor de wreedheden in Congo, maar daar ging de premier toen niet op in.