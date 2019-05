Michel: "België blijft niet gespaard van opmars extremistische populisten”

26 mei 2019

De opmars van Vlaams Belang in Vlaanderen toont aan dat België niet gespaard blijft van de groeiende invloed van extremistische populisten, zoals dat ook in andere Europese landen gebeurt. Dat zegt uittredend premier Charles Michel (MR) aan de RTBF. Op de officiële resultaten in Wallonië is het nog even wachten, maar volgens de eerste erg voorlopige resultaten is Ecolo de grote winnaar.