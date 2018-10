Michel: "Ambitie om nog deze legislatuur te beslissen over vervanging F-16's" Redactie

05 oktober 2018

17u40

Het is de ambitie van deze regering om nog voor het einde van de regeerperiode een beslissing te nemen over de vervanging van de F-16's. Dat zei premier Charles Michel na afloop van de ministerraad. Gisteren raakte bekend dat de regering aan de Verenigde Staten vraagt hoe lang hun offerte voor de F-35 nog geldig blijft. De VS-ambassadeur in ons land had recent nog gezegd dat die op 14 oktober afloopt en dat de voorwaarden daarna zouden wijzigen.

Voor de vervanging van de F-16's heeft de regering een aanbestedingsprocedure uitgewerkt. Die leverde uiteindelijk twee kandidaten op: de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin, en de Eurofighter Typhoon, een Brits-Duits-Spaans-Italiaans toestel. Buiten de procedure deed de Franse regering een voorstel rond de Rafale.

De Amerikaanse ambassadeur Ronald Gidwitz zei onlangs dat de offerte voor de F-35 op 14 oktober afloopt. Als de Belgische regering een verlenging van die offerte wil, zouden de voorwaarden - zoals de prijs en de leveringstermijn - kunnen wijzigen.

Gevolgen voor decennia

Gisteren kregen de belangrijkste ministers uitleg over de offertes. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) kreeg de opdracht om bij de VS te polsen hoe lang de offerte nog geldig is. "Er is een offerte met een datum en er was de verklaring van de ambassadeur. Het is, denk ik, wijs van de regering om de vraag formeel te stellen hoelang de voorwaarden van de offerte geldig blijven", zei Michel.

Dat de regering nog geen beslissing heeft genomen, komt volgens de premier omdat het om een dossier gaat met gevolgen voor de komende decennia. "Deze beslissing moet en zal sterk gemotiveerd zijn", zegt hij.