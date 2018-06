Michaël uit ondergelopen Moelingen: "In keuken staat halve meter water. We zitten op bovenverdieping" HR

01 juni 2018

18u20

Michael Herens en zijn vrouw wonen in de dorpskern van Moelingen (Voeren), die helemaal onder water is gelopen. "We zitten op de eerste verdieping", zegt hij. "Beneden staat alles onder water."

"Omstreeks 10u vanmorgen kreeg ik een berichtje van mijn vrouw", vertelt Michael, die toen nog in Hasselt was. "Ik ben dan naar huis gereden en gaan kijken aan de rivier De Berwijn. Die stond gigantisch hoog. Ik ben snel naar huis gegaan om de garage af te sluiten met zandzakjes en platen. Maar toen ik daar ongeveer mee klaar was, stroomde het water plots langs overal binnen. Het was niet te stoppen. In onze keuken staat minstens 40 à 50 centimeter water. We zitten nu op onze bovenverdieping."

Geleden van 1998

"De brandweer is wel langsgekomen. Eerst om zandzakjes te brengen, en later om te vragen of we geëvacueerd moesten worden. Maar wij verkozen hier op onze bovenverdieping te blijven."

Pas omstreeks 17.45 uur begon het water in hun huis weer te zakken. "De schade zullen we pas kunnen opmeten als het water weg is." Ook in 1998 liep het huis van Michaël al eens onder water. "Het was precies twintig jaar geleden."