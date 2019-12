Michael Freilich steekt joodse kandelaar aan in federaal parlement: “Belangrijk dat we niet alle tekenen van geloof uit ons leven bannen” LH

25 december 2019

14u41 9 N-VA-Kamerlid Michael Freilich (N-VA) heeft vandaag zijn nieuwjaarsboodschap via een video gelanceerd. In die video is ook te zien hoe hij een joodse kandelaar aansteekt in het federaal parlement. Dat doet hij in het kader van Chanoeka, het joodse feest van het licht. “Een mooie opportuniteit om dit feest bekend te maken bij de brede bevolking”, aldus Freilich.

Het is de eerste keer dat een joodse kandelaar wordt aangestoken in het federaal parlement. “Traditioneel vieren wij Chanoeka door elke avond een extra kaars aan te steken van onze kandelaar. Chanoeka valt altijd tijdens de kerstperiode”, legt Freilich uit in de video.

Freilich verwacht dat “een aantal mensen niet zo blij zullen zijn met de stap”, toch vindt hij het “belangrijk dat we niet alle tekenen van geloof uit ons leven bannen”. “We moeten onze joods-christelijke wortels blijven koesteren, ook in deze voornamelijk seculiere tijd”, aldus Freilich nog.

Keppeltje

Freilich verwijst ook naar een recente discussie met Hafsa El-Bazioui (Groen) nadat hij in het parlement was opgedoken met een keppeltje. Het N-VA-Kamerlid had eerder laten optekenen geen keppeltje te zullen dragen tijdens het parlementaire werk.

“Er was recent nogal wat deining omdat ik met een keppel in het parlement was te zien, dat is ook zo in deze video en mijn boodschap is duidelijk: ik ben fier op mijn afkomst en draag de keppel dagelijks”, legt hij uit. “Enkel tijdens parlementair, wetgevend werk, in de commissies en in de plenaire vergadering draag ik die consequent niet. Dat is een persoonlijke keuze als teken dat ik mijn werk uitvoer voor alle Vlamingen, ongeacht hun geloofsovertuiging.”

“Aan tegenstanders en critici die hierop zullen springen zeg ik: ik wens jullie veel momenten van verbinding, openheid en verdraagzaamheid. De joodse gemeenschap vormt een voorbeeld van harmonieus samen leven en ook ik probeer daar dagelijks mijn steuntje aan bij te dragen”, besluit hij.