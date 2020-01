Michael Freilich (N-VA): “Parketten in ons land doen hun werk niet. Ze laten racisme ongestraft” ttr

26 januari 2020

08u55

Bron: De Zondag 8 N-VA-parlementslid Michael Freilich zegt in een interview in ‘De Zondag’ dat er in ons land niet hard genoeg wordt opgetreden tegen racisme. De parketten in ons land doen hun werk niet, vindt Freilich. “Ze laten racisme en anti-semitisme ongestraft”.

Er verschenen deze week heel wat haatreacties op sociale media op het nieuws over een zoekactie in de Panne naar migranten die in een bootje het Kanaal probeerden over te steken. De federale politie is intussen een onderzoek gestart naar de vele racistische commentaren, maar Freilich kent naar eigen zeggen de uitkomst al. “Dat wordt verticaal geklasseerd. Zonder fysiek geweld doet het parket niets”.

“Het gerecht moet een voorbeeld stellen: iemand veroordelen voor racisme op sociale media”, gaat Freilich verder. “In Engeland werd een dame opgepakt die op Twitter discriminerend gedrag vertoonde tegenover iemand in een rolstoel. Ze kreeg een werkstraf van een maand. Dat is tenminste een voorbeeld stellen. Dan gaan de mensen wel twee keer nadenken voor ze iets posten”.



De politicus vindt vooral het gedoogbeleid een probleem. “Ik heb me vorige zomer kwaad gemaakt na een voetbalwedstrijd van Club Brugge. Daar werd gezongen over het verbranden van Joden. Wat doet het parket? Die zaak seponeren, omdat de supporters al een stadionverbod krijgen van de club”. De autoriteiten in Nederland pakken het volgens Freilich veel beter aan. “Wie racistische liederen zingt [tijdens een voetbalwedstrijd], wordt opgespoord en bestraft. Dat is een voorbeeld van hoe het moet.”