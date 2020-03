Michaël Freilich (N-VA) haalt fors uit naar wetenschappelijke raad Kazerne Dossin: “Goed dat ze opstappen” Redactie

10 maart 2020

10u41

Bron: De Morgen, Belga 0 Kamerlid Michaël Freilich (N-VA) haalt fors uit naar de groep wetenschappers die ontslag neemt uit de wetenschappelijke raad van Kazerne-Dossin . “Goed dat ze opstappen”, oordeelt hij in een reactie in ‘ De Ochtend’ op Radio 1. “Alles wat ze doen is commentaar geven in de kranten.” De Ochtend’

Intussen hebben er al tien wetenschappers hun ontslag gegeven uit de wetenschappelijke raad die de Kazerne-Dossin begeleidt. Het gaat onder meer om historicus Bruno De Wever (UGent), ethicus Freddy Mortier (UGent), rector Herman Van Goethem (UAntwerpen) en mensenrechtenexpert Tine Destrooper (UGent), die gisteravond hun ontslag per brief bekendmaakten na een bijeenkomst met de raad van bestuur. Ook VUB-hoogleraar Dimo Kavadias voegde zich inmiddels bij het protest.

Het conflict komt er na het ontslag van directeur Christophe Busch, eind vorig jaar. Aan de grondslag ligt een meningsverschil over de functie van het museum. De instelling is opgezet om de Holocaust en jodenvervolging een plek te geven in een bredere historische context van mensenrechten. Stemmen uit de joodse gemeenschap willen een meer heldere focus op het Joodse leed. “Het enige wat we vragen is respect voor de Joodse gevoeligheden”, zegt Freilich nu.

Het meningsverschil barstte los toen Dossin te elfder ure een prijsuitreiking van Pax Christi aan Brigitte Herremans weigerde. Begrijpelijk, zegt Freilich nu. “Herremans is een wolf in schaapsvacht.”

“Bal in kamp van Vlaamse regering”

De Antwerpse rector Herman Van Goethem, tevens de bezieler van Kazerne Dossin, vindt dat de bal nu in het kamp van de Vlaamse regering ligt. “Er moet nu een politiek debat zijn op het niveau van de Vlaamse regering over de structuur, die moet veranderen”, zei Van Goethem in ‘De Ochtend’.

Freilich weet niet of Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), bij wie de bevoegdheid ligt, nu met een initiatief moet komen. “Er is een raad van bestuur en die heeft alle kaarten in handen om het museum terug op de rails te zetten zoals het moet. Ik heb daar alle vertrouwen in.”