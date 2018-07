Mia Doornaert: "Hetze tegen mij is politiek gemotiveerd" SVM

Bron: Belga 0 "De hetze tegen mij is politiek gemotiveerd. Ik ben niet links en vrijzinnig, en vind dat kritiek op alle religieuze en filosofische overtuigingen in een seculiere maatschappij tot de vrijheid van geweten en meningsuiting behoort. Als dat mij bij sommigen verdacht maakt, wie polariseert er dan?" Dat zegt Mia Doornaert in een reactie op de polemiek rond haar voordracht als voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL).

De voordracht van Mia Doornaert beroert de gemoederen. Vorige week kwam het tot een forse aanvaring tussen Doornaert en auteur en filosoof Bleri Llhesi. Die beschuldigde haar van "racistische en islamofobe opinies" en kondigde aan dat hij uit het VFL zou stappen als ze voorzitter werd. "Ik wil niet te veel aandacht besteden aan een marginaal mannetje als Lleshi", reageerde Doornaert in Knack.

Een uitspraak die bij een aantal auteurs in het verkeerde keelgat schoot. Zo kroop de meermaals bekroonde Stefan Hertmans -bekend van 'Oorlog en Terpentijn' en 'De bekeerlinge'- in zijn pen. Ook volgens auteur Jeroen Olyslaegers is Doornaert met haar uitspraak over de schreef gegaan.

"Excuses voor 'marginaal mannetje'"

"Ik had de term 'marginaal mannetje' niet mogen gebruiken en bied daarvoor excuses aan", reageert Doornaert vandaah. "Boosheid is een slechte raadgever. Ik was boos op het moment van het interview met Knack, want Lleshi had me net in een lang stuk op de website van MO* beschuldigd van racisme. Dat vind ik veel erger dan als hij mij een 'marginaal vrouwtje' zou hebben genoemd. Ik was des te bozer omdat Lleshi mij met leugens aanviel, en woorden uit mijn columns compleet verdraaide."

Doornaert krijgt her en der ook het verwijt weinig connectie met het boekenvak te hebben. "Uiteraard benoemt men geen voorzitter die niet gepassioneerd is door literatuur en taal", zegt ze daarover. "En dat ben ik. Sinds ik op vijfjarige leeftijd heb leren lezen, ben ik boeken blijven verslinden."

"Elk kind heeft recht op mooie taal"

Als voorzitter wil ze zich inzetten voor initiatieven om samen met Nederland de Nederlandstalige literatuur in het buitenland -zoals op de Frankfurter Buchmesse- te promoten. "Ik sta helemaal achter de missie van het respect voor de Nederlandse taal. Dat is me ook al verweten als 'elitair'. Ik vind dat juist democratisch. Elk kind, van welke afkomst ook, heeft recht op een mooie taal. Elke emancipatie begint immers met de beheersing van het woord. Voor mij is taalbeheersing dan ook een basisopdracht van het onderwijs: zoveel mogelijk de verschillen in sociale afkomst corrigeren."

Het mandaat van de nieuwe Raad van Bestuur van het fonds gaat in op 1 september. Daarna zal een datum worden gezocht voor de benoeming van de nieuwe voorzitter. Over haar voorganger, Jos Geysels, is Doornaert lovend. "Hij was een gewezen topman van de groene partij, maar heeft het fonds bestuurd binnen de lijnen die zijn uitgezet door de Vlaamse regering. Hij heeft dat efficiënt gedaan, met onder andere een gezond bestuur van de financiën. Dat is de taak van de Raad van Bestuur en de voorzitter. Zij beslissen niet over wie subsidies krijgt, dat doen onafhankelijke commissies."