Meyrem Almaci wil zichzelf opvolgen als Groen-voorzitster: "Niet iedereen zal één-op-één-vergoeding voor salariswagen krijgen"

06 september 2019

09u18

Bron: Belga, eigen berichtgeving 16 Groen-voorzitster Meyrem Almaci is volgende maand kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de partij. Dat heeft ze bekendgemaakt op een persconferentie in Sint-Niklaas, haar geboortestad. Almaci neemt het op tegen Vlaams fractieleider Björn Rzoska.

Groen kiest tijdens een nationaal toekomstcongres op 18 en 19 oktober een nieuwe voorzitter. Voorlopig was Vlaams fractieleider Björn Rzoska de enige officiële kandidaat. Hij koos de Mechelse Rina Rabau als running mate, die ondervoorzitster van de partij zou worden indien Rzoska het haalt.

Huidig voorzitster Meyrem Almaci liet tot vandaag niet in haar kaarten kijken. Dat doet ze nu dus wel: de Antwerpse wil gaan voor een tweede mandaat. Ze nam in 2014 de fakkel over van Wouter Van Besien. De West-Vlaming Jeremie Vaneeckhout is momenteel ondervoorzitter bij Groen, hij is geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Almaci trekt met Dany Neudt als kandidaat-ondervoorzitter naar de verkiezingen.



De federale en Vlaamse verkiezingen in mei verliepen niet helemaal zoals verhoopt voor Groen. De partij deed het weliswaar beter dan in 2014, maar de winst was kleiner dan verwacht. Hier en daar klonk dan ook kritiek op het parcours van kopstukken als Almaci en Kamerfractieleider Kristof Calvo, die tijdens de campagne alomtegenwoordig waren.

“Lef en hoop”

Almaci en Neudt kiezen nu voor “lef en hoop” als slogan en willen Groen uitbouwen als een “grassrootsbeweging”. De voorzitster erkende dat “slechts een beetje winnen bij de verkiezingen pijn deed”.

Over de salariswagens zei Almaci vanmorgen nogmaals dat het systeem van de fiscale voordelen voor dat type auto's sociaal onrechtvaardig is. “We kunnen dat fiscaal supervoordeel van 4 miljard euro, een systeem dat door de overheid is gecreëerd, vandaag niet meer handhaven. Gebruik dat geld om te investeren in alternatieven, in verkeersveiligheid, en in meer nettoloon. En ja, er zullen een aantal mensen met een heel hoog loon en dus een hoge draagkracht zijn die daar geen één-op-één-vergoeding voor zullen krijgen.”

De framing dat Groen een partij van de happy few is, klopt gewoon niet. Het ecologische en het sociale zijn twee handen op één buik Meyrem Almaci

Het andere kandidatenduo, Rzoska-Rabau, pleitte vorige week nog voor een “andere aanpak” die van Groen niet langer een partij voor de “happy few” moet maken. “De framing dat Groen een partij van de happy few is geweest en onvoldoende sociaal is, was een succes. Maar sociaal zijn zit in ons DNA”, reageert Almaci. “Die framing klopt gewoon niet. Het ecologische en het sociale zijn twee handen op één buik”, vult Neudt aan.

Ook de kritiek op de belerende toon, wijzen Almaci en Neudt van de hand. “We zijn een partij die gaat voor het goede leven, nu en in de toekomst. We gaan daarbij niet culpabiliseren, we gaan niemand met de vinger wijzen. We stellen het systeem in vraag, niet de mensen”, aldus Neudt.

Almaci zetelde ongeveer 12 jaar in de Kamer, maar stapte bij de verkiezingen van 26 mei over naar het Vlaamse niveau. Als lijsttrekker voor Groen in Antwerpen raakte ze met bijna 51.000 voorkeurstemmen vlot verkozen voor het Vlaamse halfrond. Dany Neudt is vandaag kabinetschef van de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt. Hij stond samen met gewezen politiek directeur van Groen Tarik Fraihi mee aan de wieg van KifKif, de interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Hij stond ook jarenlang aan het hoofd van het bedrijvencentrum De Punt, een groeiplatform voor ondernemers.

Rzoska: “Uitkijkend naar inhoudelijk debat”

Björn Rzoska kijkt uit naar het debat met Almaci, laat hij weten op Twitter. “De toekomst is nu, met grote politiek-maatschappelijke uitdagingen. Het sterkste Groen is nodig”, zegt hij. “Nog 1,5 maand om samen met Rina Rabou elke minuut gebruiken om te luisteren naar de leden en hen te overtuigen van een andere aanpak.”

Uitkijkend nr inhoudelijk debat met @MeyremAlmaci. De toekomst is nu, met grote politiek-maatschappelijke uitdagingen. Het sterkste @groen is nodig. Nog 1,5 maand samen met @RinaRabau elke minuut gebruiken om te luisteren naar de leden en hen te overtuigen van een #andereaanpak Björn Rzoska(@ BjornRzoska) link