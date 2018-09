Meyrem Almaci na discussies over transmigranten en Arco: "Premier, waar bent u?" ADN

18 september 2018

08u31

Bron: Belga 6 Groen-voorzitster Meyrem Almaci vindt dat premier Charles Michel zich te afzijdig houdt in de discussies over de transmigranten en over Arco. "Het valt me op dat de premier in beide dossiers ontzettend afwezig is. De partijen in zijn regering rollen over de straat. Waar bent u, premier?", zo vroeg Almaci zich vanochtend luidop af in de studio's van Radio 1.

De voorbije dagen waren de dossiers over de transmigranten en Arco niet uit het nieuws te branden. Zo moest staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gisteren toegeven dat er vorige week 202 mensen zonder papieren zijn vrijgelaten uit gesloten centra om plaats te maken voor transmigranten. Van die 202 waren er 32 veroordeeld door een rechter.

"Zootje van gemaakt"

"Dat is gewoon onaanvaardbaar. Ze hebben er een zootje van gemaakt", reageert de Groen-voorzitster. "Staatssecretaris Francken heeft vooral politiek bedreven op Twitter en weinig in de realiteit. Daardoor kom hij zichzelf nu tegen. Hij sluit de deur, maar zet het venster open."



Volgens Almaci heeft Francken ten onrechte beloofd dat hij het probleem "in een vingerknip" zou oplossen. Maar er bestaat geen "mirakeloplossing". De politica pleit voor een combinatie van maatregelen: van beter beveiligde parkings tot mensen beter informeren over de asielprocedure, en opsluiting in gesloten centra voor mensen die een gevaar vormen. Ze roept Francken op zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Men kan niet én bevoegd zijn en niet verantwoordelijk", klinkt het.

"Politiek spel op kap van Arco-coöperanten"

Wat het Arco-dossier betreft, vindt Almaci dat de regering "haar belofte moet houden". Zij roept de regeringspartijen op om te stoppen met "het politieke spel op de kap van de Arco-coöperanten".

De Groen-voorzitster vindt dus ook dat premier Charles Michel "ontzettend afwezig" is in beide dossiers. "Zijn partijen rollen over het straat. Ik vraag me af: 'waar bent u?' Is de zomer- en wintertijd het enige thema waar u mee bezig bent? Ik stel me daar vragen bij. Want zo kan het niet verder."

Begroting, armoede, Arco, Belfius, fiscale fraude, transmigratie...: de realiteit heeft de meerderheid ingehaald. Nu blijkt dat ze er een zootje van hebben gemaakt, komt het zwartepieten. De premier houdt zich ondertussen bezig met winter-en zomertijd. #riennevaplus #hetkananders Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link