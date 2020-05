Meyrem Almaci: "Laat ons samen beter doen na corona" HLA

01 mei 2020

16u27

Bron: Belga 1 Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci moeten "samenwerking en solidariteit" helpen om de samenleving door de coronacrisis te loodsen. De Groen-voorzitster doet in een 1 mei-boodschap op Facebook een oproep voor een "solidaire lente" en komt met drie voorstellen: een eerlijker fiscaliteit met een bijdrage van de grootste vermogens, zorgverlof voor alle ouders en meer handen in de zorg. "Laat ons samen beter doen na corona", aldus Almaci.

"In tijden van crisis leer je je vrienden kennen. De mensen die ongeacht de omstandigheden altijd klaar staan om te helpen. Mensen die solidair zijn tijdens je bangste uren. Samenwerking en solidariteit, het is wat ons helpt om door deze moeilijke coronatijden te komen als samenleving", zo zegt Almaci in haar videoboodschap.

Deze 1 mei is volgens de Groen-politica dan ook "belangrijker dan ooit". "Omdat we met zijn allen kunnen nadenken hoe we na corona beter kunnen doen", klinkt het. Almaci herhaalt haar oproep voor een "solidaire lente" en schuift een aantal voorstellen naar voor. "Een eerlijker fiscaliteit en een solidariteitsbijdrage van de grootste vermogens. Een zorgverlof voor alle ouders, ja ook pleegouders, die nu dubbele shiften moeten draaien. (...) We moeten samen nadenken hoe we beter kunnen doen voor al die helpende handen uit de zorg en welzijn. Naast applaus moeten we ook werk maken van structureel beleid. Investeren in meer personeel, in meer handen aan het bed. Zorgen dat de werkdruk daalt en dat overuren eindelijk kunnen opgenomen worden, zodat degenen die het beste van zichzelf geven voor onze gezondheid ook kunnen recupereren na corona."



