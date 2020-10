Meyrem Almaci (Groen) moet in quarantaine nadat kinderen thuiskomen met koorts TMA

13 oktober 2020

20u45

Bron: Belga 14 Groen-voorzitster Meyrem Almaci zit thuis in voorlopige quarantaine nadat haar twee kinderen van school thuiskwamen met koorts. Dat heeft de politieke directeur van de partij Bogdan Vanden Berghe gezegd op het kopstukkendebat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond in Antwerpen, waar hij Almaci op het laatste moment moest vervangen.

Aan de UAntwerpen gaat dinsdagavond het jaarlijks openingsdebat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) door. Ook Meyrem Almaci was vooraf aangekondigd, maar zij moest op het laatste moment afzeggen.

Volgens politiek directeur Bogdan Vanden Berghe kwamen de twee kinderen van Almaci met koorts van school en moeten zij een coronatest krijgen. In afwachting moet ook Almaci zelf in voorlopige quarantaine. Als Antwerpenaar werd Vanden Berghe aangeduid als last minute vervanger.

Meyrem Almaci is overigens niet het enige kopstuk dat verstek liet gaan voor het debat in Antwerpen. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau wordt vervangen door Kamerfractieleidster Melissa Depraetere. Bij Open Vld wordt voorzitter Egbert Lachaert vervangen door de Vlaamse fractieleider Willem-Frederik Schiltz.

LEES OOK. ‘Ministerdrama’ brengt Groen-voorzitter Almaci in de problemen: “Ze verdeelt de partij” (+)

De Grote Peiling. Vlaams Belang heeft haar plafond nog lang niet bereikt: dit is het kiespotentieel van de Vlaamse partijen (+)