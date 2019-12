Meyrem Almaci (Groen): “Hoe langer het blijft duren, hoe meer het Vlaams Belang erbij wint” Groen-voorzitster: “Mis constructiviteit bij verschillende partijen” HAA

16 december 2019

08u32

Bron: Belga 24 Federale formatie Groen-voorzitster Meyrem Almaci roept op tot discretie over de federale onderhandelingen. "Ik mis constructiviteit bij partijen die een zekere verantwoordelijkheid hebben", zei ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Hoe langer het blijft duren, hoe meer het Vlaams Belang erbij wint”, klonk het ook.

De federale informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) riepen gisteren via Belga op tot meer discretie over de lopende consultaties. Onder meer N-VA-kopman Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette klapten uit de biecht in tv-interviews, Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten postte dan weer een foto van een "paars-groene" (? ) zeepbel op Instagram.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci echode die boodschap in ‘De Ochtend’. "De campagne is gedaan, een oplossing is alleen mogelijk als er vertrouwen is, als er discretie is, en als men constructief wil werken. Ik mis die constructiviteit bij verschillende partijen die een zekere verantwoordelijkheid hebben. Ik mis de wil om vooruit te gaan", zei ze.





Almaci verwees onder meer naar De Wever, die in ‘De Zevende Dag’ uithaalde naar zijn Vlaamse coalitiepartners Open Vld en CD&V. "Dat helpt natuurlijk allemaal niet. We zijn zes maanden na de verkiezingen, dit is niet meer te verantwoorden."

Federale gesprekken

Over de federale gesprekken zelf bleef Almaci op de vlakte. Volgens verschillende media proberen Coens en Bouchez de paars-gele piste met N-VA en PS te reanimeren, maar daar wilde de Groen-voorzitster niets over kwijt. "De informateurs verkennen verschillende pistes. Ik ga elke keer als ik uitgenodigd word en de groene partijen proberen deel te zijn van de oplossing, in plaats van de problemen te vergroten."

Almaci benadrukte wel dat de nota van PS-voorzitter en ex-informateur Magnette - die aan de paars-groene formule werkte - "eten en drinken voor iedereen bevatte", dat "compromissen sowieso nodig zullen zijn" en dat de kiezer getuige de recente peilingen "meer van hetzelfde niet ziet zitten". "Meer van hetzelfde is geen optie. Hoe langer het blijft duren, hoe meer het Vlaams Belang erbij wint.”

