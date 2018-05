Meyrem Almaci: "50 jaar na Leuven Vlaams wordt Leuven Groen" TMA

05 mei 2018

20u31

Bron: Belga 0 "Bij de verkiezingen over zes maanden gaan we in Leuven potten breken. 50 jaar na Leuven Vlaams zal Leuven Groen worden". Dat heeft Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, in Leuven gezegd tijdens een lokaal verkiezingscongres van haar partij. Opmerkelijke spreker tijdens dit congres was tv-kok Jeroen Meus die onder meer pleitte voor een zo kort mogelijke keten in de voedingssector, maar zich wat zijn partijkeuze betreft, outte als een 'twijfelende kiezer'.

Almaci voorspelde voor de komende verkiezingen zowel in Vlaanderen als Brussel 'een groene golf' en stelde ook in Leuven voor haar partij een groot electoraal succes in het vooruitzicht. "Bij de lokale stembusgang in 2012 haalden we 15,5 procent, maar bij de federale verkiezingen in 2014 was dat al bijna 20 procent. Wie weet kan Groen in Leuven zelfs de grootste partij worden. Het is tijd voor een nieuw politiek tijdperk in Leuven. Groen heeft daarvoor de mensen en de visie op de stad van morgen klaar staan en ook de Leuvenaars zijn klaar voor een ander groener beleid. Onze voorstellen zijn goed voor iedereen en maken mensen gelukkiger en Leuven beter", aldus Almaci.

De Leuvense lijsttrekker David Dessers wees erop "dat Leuven tot vandaag door een 20ste eeuwse politicus bestuurd wordt op een 20ste eeuwse manier" en dat het hoog tijd wordt om Leuven niet langer over de hoofden heen maar samen met de Leuvenaars te besturen. "Groen is dé progressieve, positieve en verbindende spelveranderaar in Leuven".

10.000 bomen en deelwagens

Dessers had ook kritiek op het feit dat de CO2-uitstoot in Leuven deze legislatuur niet gedaald is ondanks het Leuvense streefdoel om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Hij pleitte voor het op grote schaal isoleren van gebouwen en de oprichting van een fonds om dit te bekostigen. Met Groen in het bestuur zal er volgens Dessers ook effectief werk gemaakt worden van een betere luchtkwaliteit. Groen wil hiertoe dixit Lies Corneillie onder meer 10.000 bomen aanplanten en het autoverkeer verminderen door in elke buurt deelwagens te plaatsen zodat iedereen er vindt op 500 meter van zijn woning.

Jeroen Meus

Tv-kok Jeroen Meus pleitte in een vraaggesprek voor een zo kort mogelijke voedingsketen. Hij had hierbij kritiek op de massale consumptie van kinoa "dat in grote hoeveelheden ingevlogen wordt vanuit landen als Peru terwijl ze er in dat land momenteel tekort hebben". Meus hield ook een pleidooi om de vleesprijzen duurder te maken "zodat de boer er aan kan verdienen en de beesten een gezond leven kunnen hebben".

Hij hield zich echter op de vlakte wat zijn eigen partijvoorkeur betreft. "Ik ben afkomstig van een sociaalgroen gezin en heb als kind nog pamfletjes van Agalev gebust, maar ben zelf een twijfelende kiezer. Ik zal altijd kiezen voor mensen die oprecht engagement tonen en die verzuring van de samenleving tegengaan. Ik kies voor een goed bestuurde sociale samenleving waar we allemaal wat liever zijn voor mekaar", aldus Meus.