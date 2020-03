Meyfroidt: “We verwachten de piek rond begin april” Jonas Lips

23 maart 2020

09u28

Bron: VTM NIEUWS 24 Volgens Geert Meyfroidt, staflid van de dienst intensieve geneeskunde in het UZ Leuven, kunnen we de piek van het coronavirus tussen 1 en 10 april verwachten in ons land. “De piek wil zeggen dat we halfweg zijn. Veel mensen denken dat eens de piek er is, het voorbij is. Dat klopt niet”, vertelde hij in de studio van VTM NIEUWS.

Meyfroidt is lid van de cel van de overheid die zich bezighoudt met de capaciteit van de Belgische ziekenhuizen. “Met wat we nu zien aankomen, komen we er zeker”, zegt hij. “Spijtig dat er momenteel geen ziekenhuisbezoeken mogen doorgaan, want zo kan men niet zien wat voor ongelofelijk werk er verricht wordt in de Belgische ziekenhuizen. Het is een van de grootste operaties in de Belgische gezondheidszorg van de voorbije decennia.”

“Voldoende capaciteit”

Eerst vreesde Meyfroidt nog dat er ook bij ons Italiaanse scenario’s zouden opduiken, maar sinds vorige week heeft hij er alle vertrouwen in dat de Belgische ziekenhuizen de toevloed aan coronapatiënten zullen aankunnen. “We vertrekken al van veel meer intensive care-bedden dan Italië”, legt hij uit.