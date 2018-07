Mexicaan vergeet in welk Gents hotel hij verblijft. En mag bij politie blijven slapen bvb

19 juli 2018

13u49

Bron: Belga 16 De zesde dag van de Gentse Feesten, bezocht door 115.000 mensen, verliep vrijwel vlekkeloos. Enige uitzondering: een Mexicaan die zijn hotel niet meer terugvond en momenteel nog steeds verblijft op het politiecommissariaat.

"Op de zesde dag van de Gentse Feesten bezochten 115.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: in 2017 bezochten 125.000 mensen de Gentse Feesten op dezelfde dag", zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD). Hierdoor telden de Feesten exact evenveel bezoekers als vorig jaar na de zesde dag.

Boetes

De Lijn noteerde voor het eerst deze editie hogere cijfers in vergelijking met vorig jaar. De vervoersmaatschappij vervoerde op de zesde dag van de Gentse Feesten 32.696 reizigers. Dat is 7% of 2.076 reizigers meer dan diezelfde dag vorig jaar.



Een GAS-boete voor wildplassen was er voor 81 wildplassers, acht voertuigen werden getakeld. Er werden 16 aanhoudingen verricht, waarvan vier wegens het verstoren van de openbare orde, twee voor Dienst Vreemdelingenzaken en zes gerechtelijke aanhoudingen. Er werden zeven verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone, 63 buiten de feestzone; 29 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de Gentse Politie.

Mexicaan verloren gelopen

Daarnaast werd gisteravond ook een meerderjarige Mexicaan opgemerkt die de weg naar zijn hotel niet meer terugvond en ook niet meer wist in welk hotel hij logeerde. "De politie is woensdagavond met hem diverse hotels afgegaan, maar zonder succes", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Hij bracht de nacht door op het politiecommissariaat van Gent-Centrum. Voorlopig heeft hij zijn hotel nog niet teruggevonden."