Meubelfabriek Bauwens veroordeeld voor reeks ongevallen waarbij jonge arbeider vinger verloor

21 november 2018

11u48

Bron: Belga 0 Een meubelfabrikant uit Beernem en de toenmalige zaakvoerder Johannes B. (82) zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld voor vier arbeidsongevallen. Een 22-jarige arbeider verloor bij een van de incidenten zijn rechterwijsvinger. In totaal werden boetes opgelegd van 42.000 euro, waarvan 18.000 euro met uitstel.

V.V. uit Beernem was op 22 november 2016 aan de slag met een kantenlijmmachine. Toen de jonge arbeider een blazertje wilde afstellen, werd zijn hand gegrepen door de draaiende frees. Het slachtoffer werd vijf keer geopereerd, maar zijn rechterwijsvinger kon niet meer gered worden. De burgerlijke partij kreeg een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro toegewezen. Er werd een deskundige aangesteld om de precieze schade te onderzoeken.

“Manier van werken”

De arbeidsauditeur wees op het hoge aantal arbeidsongevallen binnen het bedrijf uit Beernem. "De primaire oorzaak is dat de machine niet was stilgelegd. Ook bij drie andere ernstige ongevallen was dat de gemene deler." V.V. legde uit dat de beveiligingskap van de machines, die de gevaarlijke onderdelen moet afschermen, elke dag open stond. "Dat was de manier van werken bij Bauwens. De secundaire beschermingskappen kwamen zelfs bijna nooit uit de kast."



Volgens zijn advocaat was het bedrijf enkel bezig met haar eigen winstbejag en werden veiligheidsvoorschriften systematisch met de voeten getreden.

Geldboete

De rechter veroordeelde de toenmalige zaakvoerder tot een geldboete van 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden. Bauwens NV en de huidige overnemer Nordica kregen elk een geldboete opgelegd van 18.000 euro, waarvan de helft met uitstel.