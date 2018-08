Metroverkeer Brussel onderbroken nadat brokstukken van plafond vallen in station HR

16 augustus 2018

17u17

Bron: Belga 0 Het metroverkeer op de lijnen 2 en 6 in Brussel is deze namiddag onderbroken nadat in het station IJzer brokstukken van het plafond zijn gevallen. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB.

Ter hoogte van het metrostation zijn aan de oppervlakte werken aan de gang en in het station zijn brokstukken losgekomen van het plafond en op de metrosporen gevallen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar uit voorzorg is het station gesloten en het metroverkeer onderbroken. De brandweer is ter plaatse en onderzoekt de situatie.