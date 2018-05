Metrostation Schuman even ontruimd door verdacht pakket HR

Het metrostation Schuman is donderdagmiddag rond 12.30 ontruimd nadat er een verdacht pakket is aangetroffen. Metrolijn 1 was daarom een tijdje onderbroken tussen de haltes Kunst/Wet en Montgomery, en lijn 5 tussen Kunst/Wet en Merode. De MIVB legde vervangbussen in. Omstreeks 13.20 uur was de politieactie is voorbij. Het verdacht pakket bleek onschadelijk, waarna het station werd vrijgegeven en metroverkeer kon hernemen.