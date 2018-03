Metrostation Maalbeek vervangt reclame door namen dodelijke slachtoffers van aanslag op 22 maart kg

21 maart 2018

13u01

Bron: Belga 0 Twee jaar na de aanslagen brengt het metrostation in Maalbeek een eerbetoon aan de zestien dodelijke slachtoffers die er vielen. Hun namen worden nog tot maandag getoond op de reclamepanelen in het station. Op donderdag wordt bovendien een moment van herdenking ingepland dat wordt bijgewoond door premier Charles Michel.

De aanslagen op 22 maart 2016 eisten ruim dertig mensenlevens, waarbij zestien doden vielen in het metrostation van Maalbeek. Het gaat om Aline, David, Gilles, Janina, Johan, Lauriane, Léopold, Loubna, Marie, Mélanie, Olivier, Patrizia, My, Raghavendra, Sabrina en Yves. Hun namen zijn tot maandag te zien op de digitale reclameborden op de perrons. Op die manier eert de MIVB de slachtoffers die twee jaar geleden omkwamen.

Minuut stilte

Op donderdag 22 maart 2018 vindt er daarnaast een ingetogen herdenkingsplechtigheid plaats in Maalbeek. Om 9.11 uur is er een minuut stilte en zullen onder meer premier Charles Michel, Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels burgemeester Philippe Close bloemen neerleggen in het station. De namen van de slachtoffers zullen ook door de luidsprekers van het station afgeroepen worden.

Bij de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek vielen in totaal 32 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond.