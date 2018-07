Metrostation Maalbeek in Brussel even ontruimd voor verdacht pakket TT

03 juli 2018

10u18

Bron: Belga 0 Het metrostation Maalbeek in Brussel is vanmorgen even ontruimd voor een verdacht pakket. Het metroverkeer tussen het Centraal Station en Schuman werd onderbroken. Het bleek al snel om vals alarm te gaan.

De politie kwam ter plaatse om het pakket te onderzoeken. Het metroverkeer tussen het Centraal Station en Schuman werd een tijdlang onderbroken.

Maalbeek is het metrostation in de Wetstraat waar op 22 maart 2016 een zelfmoordterrorist een bom liet ontploffen in een treinstel, waarbij twintig doden vielen.