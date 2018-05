Metrostation Kunst-Wet terug geopend: bommelding was vals alarm

Silke Vandenbroeck

30 mei 2018

17u58

Bron: Eigen berichtgeving

Metrostation Kunst-Wet is terug geopend nadat er een bommelding was. Het station was even volledig afgesloten. Maar nu stoppen de metro's weer gewoon in het station. "Het metrostation is geopend. Het bleek vals alarm te zijn", aldus de woordvoerster van de federale politie.