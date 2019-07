Metrostation Brussel-Centraal krijgt grondige make-over KVDS

05 juli 2019

18u18

Bron: Belga 2 Het metrostation Brussel-Centraal, een van de drukst bezochte van de hoofdstad, krijgt vanaf de tweede helft van volgend jaar een grondige make-over.

De werken, waarvoor de bouwvergunning al is afgeleverd, zouden zowat 20 miljoen euro kosten. Ze worden gefinancierd door Beliris. De MIVB hoopt de werken in september 2020 te kunnen opstarten.





Brussel-Centraal is een strategisch belangrijk metrostation, doordat het naast het gelijknamige spoorstation - het drukste van België - ligt. Volgens de Brusselse openbaarvervoermaatschappij is het de bedoeling om na de renovatie de beschikbare ruimte beter te gebruiken. De in- en uitgangen worden breder en op het niveau van de perrons zou er meer ruimte gecreëerd worden, waardoor reizigers zich vlotter kunnen verplaatsen. Er komen ook toegangspoortjes en het station zou ook toegankelijk worden voor mensen met een beperkte mobiliteit.