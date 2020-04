Meterstanden worden opnieuw aan huis opgemeten door Fluvius JG

22 april 2020

12u24

Bron: Belga 0 De opnemers van de meterstanden gaan opnieuw aan de slag. Dat meldt Björn Verdoodt, woordvoerder van Fluvius. "We willen op die manier de respons verhogen."

Tijdens de coronacrisis kwamen sinds midden maart de meteropnemers niet meer langs. Mensen kregen een brief met de oproep hun meterstand voor aardgas en electriciteit digitaal of via de telefoon door te geven. Die brieven bleven vaak liggen en de respons van de klanten lag daardoor een stuk lager.

Om zoveel mogelijk correcte meterstanden te vergaren, komen vanaf maandag de opnemers weer aan huis. Ze gaan daarbij wel anders tewerk, zegt Verdoodt. "Onze werknemers stoppen een brief in de brievenbus waarop de mensen hun meterstand kunnen invullen. Vervolgens afficheert de klant de brief op een zichtbare plaats zodat de meteropnemers enkele dagen later de waarde kunnen overnemen."

Er wordt benadrukt dat de nieuwe regeling geen reden is voor tweedeverblijvers om zich te verplaatsen. "Bij een tweede verblijf werken we met een schatting gebaseerd op vorige metingen en het gebruiksprofiel van de klant."

Het blijft ook mogelijk je meterstand digitaal of via de telefoon door te geven.