Meterslange en peperdure kraan die maanden geleden werd gestolen in Nederland teruggevonden in België Elcke van der Heijden

27 februari 2018

14u18

Bron: AD.nl 64 Het was een mysterie. Een 19 meter lange kraan die vorig jaar ongezien kon meegenomen worden van een terrein in het Nederlandse Dordrecht. Nu, vijf maanden later, is het voertuig teruggevonden in de buurt van Antwerpen.

De kraan met een waarde van 1.250.000 euro verdween in de nacht van donderdag 31 augustus op vrijdag 1 september spoorloos. De bizarre diefstal plaatste de Dordtse eigenaar Hovago Cranes voor een raadsel. "Dit lijkt wel een actie van David Copperfield’’, zei bedrijfsleider Marcel Riemslag na de verdwijning.

Het bericht over de diefstal van de kraan werd massaal gedeeld op sociale media. Ook gingen de eigenaar, politie en enkele bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opsporen van gestolen goederen op zoek naar de kraan. Die zoektocht blijkt nu succesvol te zijn geweest. De kraan is door de Belgische politie in beslag genomen.