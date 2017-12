Meteen te betalen: boete van wildvreemde. Met leasingwagen kan het SPS

Bron: Belga 3 photo news Een bestuurder van een leasingwagen is door de douane aan de kant gezet en verplicht om de openstaande boete van een wildvreemde te betalen. Dat meldde het programma De inspecteur op Radio 2 vandaag en bevestigt LeasePlan-woordvoerder Jurgen Delanoy. Boetes die bestuurders met een leasewagen krijgen, blijven immers op naam van het bedrijf staan als ze niet betaald worden, omdat dat als eigenaar van de wagen wordt beschouwd.

In een reactie aan de VRT laat de woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën weten dat de leasingmaatschappijen "zelf meer zouden kunnen doen, door bijvoorbeeld te anticiperen en zelf de boetes te betalen".

De FOD Financiën zegt bereid te zijn om aan tafel te gaan zitten met de sector, om het systeem te bespreken. Ook de leasingsector is vragende partij om de "kafkaiaanse situaties" uit de wereld te helpen, al blijven het gelukkig uitzonderingen.

Een woordvoerder van LeasePlan zegt dat het bedrijf vragende partij is voor een oplossing. "De wettekst is juist, maar in de uitvoering zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen privépersonen en rechtspersonen", klinkt het. Een openstaande boete zou dan rechtstreeks bij de eigenaar van het goed, in dit geval de leasingmaatschappij, gevorderd kunnen worden.