Meteen heel wat interesse bij totale uitverkoop erotiekwinkels Pabo

Redactie

29 augustus 2019

12u34

76

De totale uitverkoop bij de erotiekwinkels Pabo in Vlaanderen lokte deze voormiddag meteen heel wat interesse. Onder andere bij de winkel in Aartselaar stond er een lange wachtrij. De uitverkoop gaat door in drie winkels.