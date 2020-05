Meteen ellenlange wachtrijen aan winkels van Veritas KVDS

04 mei 2020

11u32 408 Naai- en stoffenwinkels hebben deze ochtend de deuren opnieuw geopend. Aan de filialen van Veritas in onder meer Antwerpen, Brugge, Leuven, Hasselt en Tienen veroorzaakte dat meteen een wachtrij.



In Leuven stond vanmorgen al meteen een flinke file aan de winkel in de Diestsestraat. Dat is duidelijk te zien op beelden en filmpjes van ter plaatse. Ook in Antwerpen, in de Hasseltse Koning Albertstraat, in de Maalsesteenweg in Brugge, in Tienen en in Bilzen staan lange rijen. Omdat er telkens maar een beperkt aantal klanten binnen mag, lossen de rijen ook niet meteen op als de winkels opengaan.

Op Twitter werden ook beelden gedeeld van de vestiging in Mol, waar een twintigtal mensen staat te wachten net voor de opening.





De drukte bij Veritas is geen verrassing. CEO Corneel De Maeyer vertelde zondag in het actualiteitsmagazine ‘De Zevende Dag’ dat de keten die verwachtte. “Als ik alle reacties hoor en onze e-commerce bekijk, mogen we morgen een stormloop verwachten”, klonk het. “Maar we nemen alle voorzorgsmaatregelen en gaan ervan uit dat de Vlaming dat correct gaat doen.”



