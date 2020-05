Meteen ellenlange wachtrijen aan winkels van Veritas: “Veel mondmaskers en stoflapjes verkocht” KVDS

04 mei 2020

11u32 896 Naai- en stoffenwinkels hebben deze ochtend de deuren opnieuw geopend. Aan de filialen van Veritas in onder meer Antwerpen, Brugge, Leuven, Hasselt en Tienen veroorzaakte dat meteen een wachtrij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Leuven stond vanmorgen al meteen een flinke file aan de winkel in de Diestsestraat. Dat is duidelijk te zien op beelden en filmpjes van ter plaatse. Ook in Antwerpen, in de Hasseltse Koning Albertstraat, in de Maalsesteenweg in Brugge, in Tienen en in Bilzen staan lange rijen. Omdat er telkens maar een beperkt aantal klanten binnen mag, lossen de rijen ook niet meteen op als de winkels opengaan.

“110 van de 126 filialen van Veritas zijn vanochtend opengegaan” weet woordvoerster Femke Debie. De winkels die nog niet opnieuw open zijn, bevinden zich hoofdzakelijk in de shoppingcentra. “Het is een stormloop. Overal stonden er vanochtend ellenlange rijen, echt ongelooflijk. Er zijn heel veel ready-to-wearmondmaskers verkocht en ook de stoflapjes om ze zelf te maken vliegen over de toonbank. Cijfers hebben we nog niet.”

Gregory Boulahouache, een regiomanager bij Veritas in Zuid-West-Vlaanderen, staat al een hele ochtend achter de kassa van de Veritas in Wevelgem. Hij kan de drukte alleen maar bevestigen. “Het is een gigantische stormloop in alle winkels. Op twee uur tijd waren mijn tweehonderd mondmaskers verkocht. We laten maar vijf mensen toe, dat kunnen we controleren omdat winkelen met een mandje verplicht is en we stellen er maar vijf ter beschikking.”

“Die mandjes worden steeds ontsmet. Ook de klanten moeten eerst hun handen ontsmetten voor ze binnenkomen. Er is eenrichtingsverkeer, mensen mogen niet terugkeren. Het parcours volgen is het moeilijkste, maar we moeten echt streng zijn zodat ook andere retailers zo snel mogelijk open kunnen. We moeten het goede voorbeeld geven.”

“Winkelen volgens die voorschriften lukt heel goed”, stelt Debie. “Iedereen respecteert de richtlijnen heel hard en houdt afstand.”

Zelf naaien? Bekijk het aanbod van naaimachines op HLN Shop.

Lees ook: Coronamaatregelen vanaf vandaag versoepeld: dit verandert er concreet voor u

Bekijk ook:

De beelden uit Leuven



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De beelden uit Brugge



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.