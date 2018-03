Met zoveel zelfbeklag stond Hardy afgelopen twee weken voor assisenrechter Redactie

08 maart 2018

13u08

Bron: Belga 0 Renaud Hardy (55) is gisteren schuldig bevonden aan twee moorden met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen. "Mijn bestraffing wordt een ramp", zei de seksuele seriemoordenaar vandaag in zijn laatste woord. Daarna bedankte hij de slachtoffers en begon hij -opnieuw- te klagen over het gevangenisregime. Het verdict is intussen gevallen: Hardy kreeg een levenslange gevangenisstraf.

"In de gevangenis hebben ze geen compassie met een seksuele seriemoordenaar. Ze zeggen smeerlap tegen mij. Ik kan niet buitenkomen, want dan heb ik prijs. Wat ik verwacht over mijn bestraffing? Dat wordt een ramp. Een ramp. Ik zit met vragen over waarom ik dat heb gedaan, en daar ga ik niet uit geraken door in de bak te zitten. Ik zit met een enorm schuldgevoel, maar ja, ik moet terug naar de cel, voor jaren. Het openbaar ministerie is van in het begin niet echt mals voor mij geweest", vindt Hardy.

Toerekeningsvatbaar

Het is niet de eerste keer tijdens dit assisenproces dat Hardy zich wentelt in zelfbeklag. De vijftiger pleegde de feiten naar eigen zeggen door de combinatie van medicatie tegen Parkinson en cocaïne. De vermoorde Linda Doms (52) zou met zijn ziekte gelachen hebben en hem "Parkinsonneke" hebben genoemd, waardoor Hardy's "ketel ontplofte". Zijn vrienden hadden een complot tegen hem beraamd, zei hij. Het college van gerechtspsychiaters bestempelde de beschuldigde als een sadistische seksuele seriemoordenaar. Maar dat geloofde Hardy zelf niet. De verdediging wou dat de vijftiger ontoerekeningsvatbaar zou verklaard worden, en dus geïnterneerd, maar daar ging de jury gisteren niet op in.

Hardy verdwijnt dus achter de tralies. Intussen is bekend dat hij levenslang krijgt. Gisteren smeekte hij de jury nog om hem niet naar de gevangenis te sturen. "Ik zal de mensen maximaal proberen vergoeden, maar stuur me alstublieft niet terug naar de gevangenis." Daarna stak hij opnieuw een klaagzang af. Hardy werd naar eigen zeggen elk kwartier gecontroleerd in zijn cel. Om de vijftien minuten floepte het licht aan. "Na drie weken kon ik niet meer op mijn benen staan. Ik kan niet zonder pillen. In de gevangenis van Mechelen was het elke dag iets. Ik heb dagelijks naar mijn raadsman gebeld. Ik kwam dan in Sint-Gillis. Bij dopamineschommelingen valt uw rug ineen. In Sint-Gillis kreeg ik geen rollator. Honderden dagen zat ik zonder rollator. Ik moest bijna kruipen, onwaarschijnlijk", vertelde Hardy.

"Zonder eten naar bed"

In de eerste week van het proces deed Hardy op een ochtend zijn beklag dat hij de avond ervoor zonder eten naar bed moest. Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst ontkende dat. Volgens haar had Hardy boterhammen gekregen, maar geen warme maaltijd zoals hij wou. Diezelfde week deed er zich ook incident plaats tijdens het gevangenentransport van Tongeren naar Hasselt. Hardy zou daarbij een politieagent hebben aangevallen, toen hij dringend moest plassen. Volgens hem was het niet zijn bedoeling om de agent aan te vallen.

Openbaar aanklager Van Kelst haalde later in haar requisitoir aan dat Hardy in zijn leven altijd aan schuldverschuiving heeft gedaan. "Het is altijd de schuld van iemand anders. Het is de schuld van de pillen. Het is de schuld van de drugs. Het is zijn keuze om zijn eigen verdedigingsstrategie te voeren."

Tijdens het hele proces moest assisenvoorzitter Dirk Thys de beschuldigde geregeld in toom houden of op de vingers tikken. Zo antwoordde Hardy vaak naast de kwestie, richtte hij zich rechtstreeks tot de getuigen of onderbrak hij anderen die aan het woord kwamen. Het ene moment zat de seriedoder er onbewogen en met gesloten ogen bij, andere keren schoof hij nerveus heen en weer op zijn stoel, of stak hij zijn vinger in de lucht om te laten uitschijnen dat hij niet akkoord ging.

"Hasselt Hilton"

Opvallend waren ook Hardy's bizarre antwoorden en opmerkingen. Op de vraag waar zijn woonplaats is, antwoordde de beschuldigde op de eerste procesdag "Hasselt Hilton". Tijdens het politieverhoor na zijn arrestatie zou hij het ene liedje na het andere hebben geneuried en opgepaste seksmoppen hebben verteld. De feiten op Annie H. deed hij af als "kattenkwaad". "Boko Haram", repliceerde Hardy op de vraag van Jef Vermassen of hij na de aanval op actrice Veerle Eyckermans meteen naar huis is gegaan, "en misschien een boke was gaan eten?"

Om 10.15 uur trok de jury in Tongeren zich terug voor beraad. Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst vorderde gisteren levenslang met terbeschikkingstelling voor 15 jaar. Hardy's advocaat Frédéric Thiebaut vroeg de jury dan weer om toch rekening te houden met drie elementen: zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid en zijn ziekte. Maar daar ging de jury dus niet op in. Ze volgde het OM en veroordeelde Hardy deze namiddag tot de maximumstraf.