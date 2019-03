Met maaltijdcheques mag je geen non-food kopen, maar dat wordt niet overal nageleefd: “Ontoelaatbaar” KVDS

08 maart 2019

06u21

08 maart 2019

Aankoop van non-food met maaltijdcheques is bij wet verboden, maar uit een onderzoek van Het Belang van Limburg bij zes supermarkten blijkt dat in vijf gevallen een oogje werd dichtgeknepen. Alleen bij Carrefour geeft de kassa automatisch aan wat wel en wat niet met maaltijdcheques betaald kan worden, schrijft de krant.

De producten van Carrefour worden op voorhand gecodeerd, waarna de geautomatiseerde kassa's de codes automatisch oppikken, laat Carrefour weten. De winkels van Colruyt, Delhaize, Lidl, Aldi en Albert Heijn hebben zo'n geautomatiseerd kassasysteem niet. Elke winkelketen hanteert zowat zijn eigen regels bij het gebruik van maaltijdcheques. Om toekomstige procedurefouten te vermijden, wil Lidl eind dit jaar een geautomatiseerd kassasysteem invoeren, net als bij Carrefour.





Noch de Vouchers Issuers Association (VIA), de organisatie die de uitgevers van maaltijdcheques overkoepelt, noch de bevoegde federale overheidsdienst voerde in het verleden controles uit op het correcte gebruik van maaltijdcheques bij handelaars. Dat gebeurt wel voor ecocheques. "Dat supermarkten dit doen is ontoelaatbaar. We gaan bevragingen doen en de handelaars in kwestie herinneren aan de juiste procedures", klinkt het bij VIA.