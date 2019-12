Met listeria besmet vlees op nippertje door FAVV-inspecteur uit voedselketen gehaald IB

16 december 2019

05u05

Bron: Belga 2 Een inspecteur van het Federaal Voedselagentschap FAVV heeft in 2017 een voedselramp vermeden. Dat blijkt uit gelekte Spaanse documenten, zo schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

De inspecteur ontdekte de levensgevaarlijke listeriabacterie in 3,4 ton Spaans vlees. Dat kwam van een fabriek geleid door Johannes Fasen (69) uit Schoten. Hij is de spilfiguur in een Europees paardenvleesschandaal.

Dat de bacterie listeria levens­gevaarlijk is, bewijzen de drie doden die onlangs vielen in Nederland. Uit documenten die het Spaanse El Pais in handen kreeg, blijkt nu dat ook ons land aan een voedselramp is ontsnapt.

De documenten tonen aan dat op 4 februari 2017 een zending van 3,4 ton besmet vlees naar België werd verscheept, dat afkomstig was van een vleesverwerkend bedrijf in het Spaanse Valmojado, ten westen van Madrid. Het was een alerte onderzoeker van het FAVV die, 23 dagen na de verzending, de gevaarlijke listeriabacterie ontdekte en het vlees op het nippertje uit de voedselketen kon halen.

Operatie Gazel

De timing is belangrijk. De vondst dateert immers van twee maanden voor de arrestatie van Johannes Fasen in Spanje. Fasen is een uitgeweken Nederlander die jarenlang in Schoten woonde. Hij is de spilfiguur in Operatie Gazel, met ook nog 64 andere arrestaties. Zowel paardenfokkers, dierenartsen, slachters als vleesproducenten bleken mee te werken aan grootschalig gesjoemel met paardenvlees dat overal in Europa verkocht werd als duurder rundvlees.

Het Oost-Vlaamse gerecht leidt de Belgische tak van Operatie Gazel, dat nog steeds loopt. "Geen commentaar om het onderzoek niet te schaden", aldus het FAVV. Ook het Oost-Vlaamse gerecht gaf niet thuis.