Exclusief voor abonnees Met kleuters op zwembadvakantie?

Voor vertrek nog snel op cursus Turbozwemmen Sven Ponsaerts

01 juli 2019

20u14 0 Water staat gelijk aan plezier, maar al te vaak ook aan gevaar. Dat beseffen ook steeds meer ouders. Die sturen hun kleuter voor vertrek op strand- of zwembadvakantie daarom nog snel op cursus ‘Turbozwemmen’. In twee weken is uw kind zelfredzaam, zo beloven de aanbieders.

Drie energieke, jonge waterratten Ceth (4,5), Nand (6) en Vic (7) gaan onbevreesd kopje onder in het zwembad van Health- en fitnessclub David Lloyd. Dat doen ze onder het waakzame oog van zwemcoach Lieve Cappaert (50), want echt zwemmen kunnen ze op hun eerste lesdag nog niet. “Bedoeling is dat de hooguit twee meter die hen van vandaag lukt, er eind deze week al 25 zijn”, vertelt de zwemcoach van David Lloyd Edegem op de eerste dag van het zomerkamp ‘Turbozwemmen’.

Almaar meer gemeenten en zwembad- en wellnessvoorzieningen bieden zo’n ook steeds drukker bijgewoonde snelcurus aan. Ongetwijfeld speelt de angst voor een zwemongeval, de nachtmerrie van heel wat ouders van jonge waterratten. Dit weekend nog verdronk een jongetje van 5 in een Zuid-Frans campingzwembad. Begin juni stierf een meisje van 7 nadat ze uit het water werd gehaald op het zwemdomein van Hofstade, en in Harelbeke verdronk een kindje van vier in een opblaasbadje.

