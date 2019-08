Met hoofd in toilet en slagen met stijlborstel: man veroordeeld voor mishandeling stiefdochters

De correctionele rechtbank van Luik heeft een 34-jarige man uit Herstal veroordeeld tot 40 maanden cel. Hij mishandelde de drie dochters van zijn partner zwaar. Zo stak hij één van de meisjes met het hoofd in de spoelbak van het toilet, of ze werd aan het haar meegesleurd over de grond.