Met hoge koorts vliegen vanop Zaventem is nog steeds mogelijk: “Te makkelijk te omzeilen” redactie

29 juli 2020

06u32

Bron: De Standaard 1 Als u op Brussels Airport na drie metingen nog altijd meer dan 38 graden koorts heeft, bepaalt een vragenlijst of u mag vliegen. Te makkelijk te omzeilen, zegt VUB-prof Dirk Devroey in De Standaard.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Heeft u de laatste twee weken ­contact gehad met iemand die ­besmet is met covid-19? Heeft u last van een hoest, kortademigheid of neusloop? Dat zijn ­enkele vragen die u op de luchthaven in Zaventem krijgt als u na drie verschillende temperatuurcontroles nog altijd meer dan 38 graden koorts heeft.



Op basis van die antwoorden ­beslist een arts ter plekke of u nog het vliegtuig op mag. Als u op de vragenlijst dus aangeeft dat u geen last heeft van andere symptomen, is het mogelijk dat u met hoge koorts op reis vertrekt.

"Gezien de huidige cijfers, met 300 besmettingen per dag, schiet deze maatregel tekort", reageert VUB-professor huisartsengeneeskunde Devroey.

4.500 reizigers met 38 graden koorts

Van 15 juni tot 15 juli vertrokken 250.000 passagiers via Brussels Airport op reis. Bijna 2 procent (4.500 passagiers) had meer dan 38 graden koorts. Dat blijkt uit de eerste analyse van de cijfers van de luchthaven. "We hebben nog geen zicht op hoeveel mensen er werden toegelaten op een vlucht en hoeveel procent ­terug naar huis werd gestuurd", zegt woordvoerster Nathalie Pierard.

"De kans dat iemand koorts maakt om andere redenen dan corona, is zeer klein", reageert Devroey. "Daarom zou hoge koorts een signaal op zich moeten zijn. Zo'n vragenlijst kun je heel makkelijk omzeilen als je graag op reis wilt vertrekken. Het is op dit moment niet veilig om vliegreizen door te laten gaan.”