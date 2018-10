Met Eurostar naar Londen? "Kan niet meer als er geen brexitdeal komt" HR

12 oktober 2018

18u17

Bron: Sky News, Belga 10 In het geval van een harde brexit, waarbij er geen deal is tussen de EU en Groot-Brittanië, dreigt het treinverkeer daar last van te krijgen. "Met de Eurostar naar London reizen, kan dan niet meer", klinkt het in een document van de Britse regering. De Britten zijn wel bereid om met Frankrijk, België en Nederland nieuwe akkoorden te sluiten om het treinverkeer te vrijwaren.

In nieuwe documenten van de Britse regering over de mogelijke gevolgen van een 'no-deal' gaat het onder meer over consumentenrechten, spoorwegen en auteursrecht. Daaruit blijkt dat de Eurostar-treinen in gevaar zijn als er geen deal komt. De nodige vergunningen zijn dan niet meer geldig. Eurostar, dat dagelijks 40 verbindingen via de Kanaaltunnel verzorgt, heeft enkel een Britse licentie en zou getroffen kunnen worden.

Groot-Brittannië zou dan met Frankrijk, België en Nederland eerst nieuwe, bilaterale akkoorden moeten sluiten opdat de treinen kunnen blijven rijden.

Brexitminister Dominic Raab verklaarde echter dat mensen met gerust gemoed treinkaartjes kunnen blijven kopen, aangezien Groot-Brittannië bilaterale afspraken gaat maken met Frankrijk, België en Nederland om de treinverbindingen te vrijwaren. De licenties van de buitenlandse bedrijven in Groot-Brittannië wil de regering alvast tot twee jaar na de brexit blijven erkennen. De hogesnelheidstrein Eurostar verbindt Londen al sinds 1994 met onder meer Brussel, Rotterdam, Amsterdam en Parijs.

Cruciale week

De brexitonderhandelingen gaan trouwens opnieuw een cruciale week in. Dinsdag buigen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zich opnieuw over de onderhandelingen, woensdag doen de staatshoofden en regeringsleiders dat. Ten laatste in november zou er een akkoord over de boedelscheiding en een verklaring over de toekomstige relaties op tafel moeten liggen. Op 29 maart verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. Komt er een akkoord, dan volgt een overgangsperiode tot eind 2020.