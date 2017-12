Met een hoofddoek voor de klas? Niet voor 4 op 10 Belgen IVI

09u37

Bron: Trendhuis 15 Thinkstock 44% van de Belgen vindt dat iemand met een hoofddoek niet voor de klas mag staan. Dat blijkt uit een studie van Trendhuis naar diversiteit op de werkvloer.

In totaal deden 4.635 mensen mee aan de bevraging van Trendhuis. Het onderzoeksbureau heeft voor het tiende jaar op rij de percepties en attitudes van werkgevers en weknemers onderzocht. Dit jaar was het thema van de studie ‘diversiteit op de werkvloer’.

Uit het onderzoek blijkt dus dat 4 op 10 Belgen liever niet heeft dat iemand met een hoofddoek voor de klas staat. 41% van de Belgen vindt gelijkheid op het werk op basis van origine dan weer belangrijk. Slechts 13% vindt gelijkheid op basis van religie een belangrijk aspect van diversiteit op de werkvloer.

Van religieuze intolerantie of islamofobie is volgens Marijke Brants, research manager van Trendhuis, geen sprake. "De terughoudendheid tegenover een hoofddoek voor de klas hoeft niet meteen voort te komen uit religieuze intolerantie. Het kan ook gebaseerd zijn op laïcisme of het idee dat religieuze symbolen niet passen binnen de publieke ruimte."

Vrouwen zijn bovendien iets milder dan mannen: 60% van de vrouwen vindt dat het moet kunnen dat een leerkracht een hoofddoek draagt in de klas, tegenover 53% van de mannen. Belgen jonger dan 35 jaar en vijftigplussers staan ook positiever tegenover de stelling: 63% en 53% respectievelijk. Ook scholingsgraad is een beslissende factor: 42% van de kortgeschoolden en 62% van de langgeschoolden vindt dit kunnen.