Met dit telefoonnummer zal de overheid je bellen bij contactonderzoek (en je hoeft geen angst te hebben voor verklikking)

07 mei 2020

11u03

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid 66 Het Vlaams Parlement heeft woensdag het nooddecreet goedgekeurd dat de zogenaamde ‘contacttracing’ van Covid-19-patiënten mogelijk maakt. Op 11 mei gaat de telefonische contactopsporing van start. Die opsporing gebeurt vanuit één specifiek telefoonnummer. Krijg je telefoon van een ander nummer, dan heb je geen echte onderzoeker aan de lijn. Alles gebeurt ook anoniem en de informatie die je geeft, wordt niet gebruikt om te controleren of je de maatregelen van de overheid naleeft.



Om te verhinderen dat het nieuwe coronavirus zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking tijdens de exitstrategie, voert de overheid vanaf maandag 11 mei contactonderzoek uit.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zegt je test of je dokter dat je Covid-19 hebt? Dan start het contactonderzoek. In Vlaanderen belt een medewerker die werkt in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, in Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence Wallonne pour une Vie de Qualité (AViQ).



De medewerker vraagt met wie je allemaal contact hebt gehad en hoelang en van hoe dichtbij dat contact was, om het risico voor je contactpersonen in te schatten. Je kan zelf ook tijdens het gesprek vragen stellen. Het is belangrijk dat iedereen zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker. Eerder werd al opgeroepen om de namen en telefoonnummers van de mensen waarmee je contact hebt, goed bij te houden.

De mensen waarmee je contact had worden ingelicht dat ze in contact zijn geweest met een besmette persoon en krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken.

Met welk nummer bellen de contactspeurders?

Belangrijk: de medewerkers bellen altijd met het nummer 02 214 19 19. Ook een sms is mogelijk, met het nummer 8811.

In deze coronatijden is al meermaals gebleken dat fraudeurs en andere mensen met slechte bedoelingen creatief zijn met pogingen tot oplichting. Als je wordt opgebeld door dit nummer, kan je er zeker van zijn dat je een officiële contactspeurder aan de lijn hebt. Je kunt trouwens niet terugbellen.

De medewerker aan de andere kant van de lijn zal ook – via de eerste besmette persoon wiens naam nooit wordt meegegeven – al wat informatie hebben over de contactpersonen, zoals naam, telefoonnummer, geboortedatum. Als telefonisch naar zulke gegevens wordt gevraagd, is het oppassen geblazen. Er zal ook nooit gevraagd worden naar financiële gegevens of naar tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent. Ook dat moet alarmbellen doen afgaan.

Hoe anoniem is het en zijn er boetes mogelijk bij contacten die niet mogen?

De informatie die een besmette persoon geeft, wordt alleen gebruikt om het nodige advies te geven aan de mensen met wie hij of zij contact heeft gehad. Zij weten dus niet om welke persoon het gaat. De medewerker die iedereen opbelt, gaat vertrouwelijk om met alle gegevens en respecteert de privacy.

De info die je aanlevert, wordt ook niet gebruikt om te controleren of je de maatregelen van de overheid naleeft. Die wordt evenmin doorgegeven aan de politie of aan andere controlediensten. Alleen de bevoegde dienst voor contactonderzoek krijgt toegang tot de lijst met contacten die je doorgeeft, nooit je werkgever, collega’s, familie, politie of andere overheidsdiensten. Probeer dus simpelweg zo volledig mogelijk te antwoorden op de vragen van de medewerker om verdere besmettingen te beperken.

Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging telefonisch te stellen, komt er iemand bij je thuis langs.

Nog vragen over contactopvolging? Dan kan u terecht op de website www.info-coronavirus.be, op het nummer 0800 14 689 of op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

