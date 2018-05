Met dit plan wil Vlaams Belang "Vlaanderen weer van ons" maken kg

30 mei 2018

16u36

Bron: Belga 1 Vlaams Belang lanceert in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen een precampagne met een twaalfpuntenplan om "Vlaanderen weer van ons" te maken. De partij wil gemeenten de mogelijkheid geven een inschrijvingsstop in te voeren en pleit voor vreemdelingentaks, het verhinderen van moskeeën en asielcentra en strenge woonstcontroles.

Vlaams Belang schetst een vernietigend beeld van het huidige beleid. "Deze regering haal nul op het request op alles wat ze beloofd heeft", zei partijvoorzitter Tom Van Grieken vandaag op de voorstelling van de precampagne. Sociaal-economisch hinkt België achterop, Vlaanderen "blijft de melkkoe" en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) faalt in zijn migratiebeleid. "Ook communautair is er niets bereikt, zie maar naar de fusie van de Brusselse politiezones, een eis van alle Vlaamse partijen", voegde hij eraan toe.

Immigratiestop

De oppositiepartij komt met een aantal voorstellen. Zo wil Vlaams Belang een immigratiestop en de terugkeer van illegale en criminele vreemdelingen. Vreemdelingen die zich in Vlaanderen vestigen, moeten zich aan onze manier van leven aanpassen en niet omgekeerd, luidde de boodschap. Van Grieken verwees daarbij naar het homokoppel dat onlangs in Brussel werd in elkaar geslagen werd.

Solidariteit

Verder heeft Vlaams Belang het over het "veiligstellen van onze sociale zekerheid". De solidariteit moet in de eerste plaats ten goede komen aan de eigen mensen, klinkt het. Volgens de partij moet een einde komen aan "het vullen van de bodemloze putten van Wallonië" en het spelen van "het OCMW van de hele wereld". De partij wijst ook "ideologische experimenten op de kap van onze kinderen" af, en benadrukt het "kwaliteitsonderwijs".

Ook het vrijwaren van groene ruimtes en het behouden van de welvaart staan op het programma.

“Vlaanderen weer van ons!”

Twaalfpuntenplan

De voorstellen werden door het Vlaams Belang in een twaalfpuntenplan voor de lokale besturen gegoten. Ten eerste moeten gemeenten volgens de partij wettelijk het recht krijgen een inschrijvingsstop in te voeren. Daarnaast wordt gepleit voor het invoeren van een vreemdelingentaks, het ontwikkelen van een terugkeerbeleid en het verzet tegen asielcentra of lokale opvanginitiatieven en moskeeën.

Gemeenten moeten ook "restrictief" omspringen met het verlenen van steun, illegalen actief opsporen, strenge woonstcontroles organiseren, vasthouden aan het gebruik van het Nederlands, geen aanpassingen tolereren op "onze" normen in het gemeentelijk onderwijs en een sociaal huisvestingsbeleid op maat van het "eigen volk" uitbouwen. Uiteraard ontbreekt ook een hoofddoekverbod in scholen en gemeentelijke instellingen niet.

Om het plan te promoten, zal Vlaams Belang hun boodschap verspreiden via reclameborden en pamfletten.