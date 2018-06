Met deze machine kan je bitcoins verkopen: een primeur voor ons land Maarten Swinnen

16 juni 2018

23u40

Bron: VTM Nieuws 0 In een tankstation in Sint-Truiden staat er sinds vandaag een automaat waar je cryptogeld kan inruilen voor euro's. Dat zijn digitale munten, zoals bijvoorbeeld bitcoins. Het gaat om een primeur voor ons land.

Tot nu toe waren er in België enkel automaten waarmee je virtueel geld kon kopen, maar je kon er nog geen bitcoins mee verkopen. Met deze nieuwe machine lukt dat dus wél. Via je 'bitcoin portefeuille' op je smartphone, kan je toestemming geven om die bitcoins te verkopen. Dat kan wel ongeveer twintig minuten duren. Binnenkort komt er ook zo'n machine in Ieper.