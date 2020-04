Met deze handleiding maak je alvast je mondmasker voor wanneer de lockdown wordt versoepeld IDV

16 april 2020

14u57 16 Willen we ooit nog uit deze lockdown geraken, dan zullen we een mondmasker moeten dragen in het openbaar vervoer en winkels waar 1,5 meter afstand houden moeilijk is, zo gaf premier Wilmès aan. FFP2′s en chirurgische maskers blijven voorbehouden voor het zorgpersoneel. We zullen er dus zelf moeten maken. Help, waar staat die naaimachine en hoe begin je er aan?

Gelukkig is er eerste hulp bij naaien in coronatijden. De website maakjemondmasker.be zocht, in overleg met de FOD Volksgezondheid, uit welk type mondmasker het meest bescherming biedt. “We kozen uiteindelijk voor een masker gebaseerd op een ontwerp van Dr. Chen Xiaoting, een Taiwanese anesthesist. Ons masker wordt gemaakt uit twee lagen, waartussen je een filter kan schuiven die kleine partikels tegenhoudt. Er circuleren modelletjes die makkelijker te maken zijn, maar die hebben vaak zwakke plekken die minder bescherming bieden”, zegt Lien De Ruyck, woordvoerster van het burgerinitiatief. Je vindt het patroon hier.

T-shirt verknippen

Toch kan je meteen aan de slag, zonder eerst stof of ander materiaal te moeten bestellen. De Ruyck: “Op onze website geven we de raad om een synthetische stof als polyester te gebruiken, maar de praktijk leert dat de meeste mensen katoen in huis hebben en dat is een perfect alternatief. Het volstaat een oude t-shirt te verknippen. Was hem wel eerst op 90 graden, zodat de stof niet te veel krimpt bij de eerste sterilisatiebeurt.”

De basis van het masker is rechthoekig en ook voor beginners een haalbare taak. “Drie patroonmaten (kindermaat, medium of large) staan in pdf-vorm klaar op de site. Die moet je op ware grootte printen. De A4’tjes kleef je aan elkaar, zodat je het uiteindelijke patroon kan knippen. Dat speld je op de stof, waarna je die kan knippen. Buiten- en binnenkant van het masker zijn even groot (voor de grootste maat heb je twee stukken stof van 20 cm op 20,5 cm nodig). Kies stoffen van een verschillende kleur, zodat je de buiten- en binnenkant later bij het dragen niet door elkaar haalt.”

De voorbereiding van het stikwerk vraagt enige precisie, maar dankzij het begeleidend YouTube-filmpje (zie boven) wordt het kinderspel. “Hou een strijkijzer bij de hand om de plooien van het masker op hun plaats te persen. Speld ze vast en zoom de randen af, voor je alles aan elkaar naait. Eens beide basisstukken afgewerkt, kan je ze aan elkaar spelden en naaien. Maak er dan vier linten van 50 cm aan vast en klaar is kees.”

Stofzuigzak of bakpapier

Ultieme bescherming biedt het mondmasker niet. “We willen niemand een vals gevoel van veiligheid geven. Ons masker biedt minder bescherming dan een chirurgisch mondmasker. Maar in de gleuf onderaan kan je tussen de twee delen wel een filter schuiven. Je masker laat dan geen speekselpartikeltjes door als je spreekt of niest. Ook die filter hoef je niet speciaal in huis te halen. Je kan een stofzuigzak verknippen of zelfs bakpapier.”

De filter dient na elk gebruik vervangen, en het mondmasker moet minstens één keer per dag op 90 graden worden gewassen. “Dan kan ook door het vijf minuten in een kookpot met detergent te laten koken. Dat alles heeft alleen maar zin, als je ook je handen grondig wast met water en zeep alvorens het masker aan te raken. Zorg ook dat het masker goed aansluit op je gezicht: je moet met mond én neus door het masker ademen. En het dragen van een masker ontslaat je niet van andere voorzorgsmaatregelen, zoals afstand houden waar mogelijk.”

Hier vind je de handleiding en het patroon om zelf een mondmasker te maken.

Lees ook: Hier moet je op letten bij het dragen van een mondmasker