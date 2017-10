WeTasker: met deze app vind je snel een klusjesman 20u50

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma Op zoek naar iemand die een klein werkje kan doen in huis? Met WeTasker kan het. Je vraagt hulp in of rond je huis en al wie iets kan bijverdienen. Het is volledig legaal, maar toch is niet iedereen er mee opgezet.

Vroeger zou WeTasker niet legaal zijn geweest, want op die manier bijverdienen zou als zwartwerk worden gezien. Maar sinds dit jaar mag 5.100 euro bijverdienen aan een belastingstarief van tien procent.

Je kan WeTasker voorlopig alleen in Mechelen gebruiken, maar de oprichters hopen dat het binnenkort over heel België kan.

Oneerlijk

Toch is niet iedereen voorstander van het klusjesnetwerk. Zelfstandigenorganisatie NSZ vindt dat WeTasker oneerlijke concurrentie is voor bijvoorbeeld schilders of tuiniers.