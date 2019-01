Met deze 5 tips maak je een geweldige sneeuwman. Bezorg ons een foto van jouw exemplaar ttr

29 januari 2019

15u15

Bron: Escape Adulthood 0 Vanavond en morgen mogen we opnieuw sneeuw verwachten in ons land. In de meeste regio’s zal er tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw vallen. Hét moment om samen met de kinderen een sneeuwman of -vrouw te maken. Met deze 5 tips ben je alvast voorbereid.

1. Sneeuw moet goed plakken om een stevige sneeuwman te maken. Als de sneeuw te poederig is, glijdt die als zand door je vingers. Is de sneeuw te droog? Besproei die dan met een beetje water.

2. Pak vervolgens een handvol sneeuw en maak er een bal van. Neem steeds meer sneeuw bij en probeer alles stevig aan te drukken. En dan rollen maar... Rol in verschillende richtingen (links, rechts, naar voor en naar achter) om de bal ronder te maken. Herhaal het proces voor de romp en het hoofd. Zorg ervoor dat de tweede sneeuwbal ongeveer 2/3 is van de onderste bal.



3. Stop losse sneeuw tussen de sneeuwballen die je op elkaar plaatst, zodat deze goed aan elkaar blijven vastzitten. Voor extra stabiliteit kun je een stok in het midden van de drie ballen duwen.

4. Sproei een beetje water over het resultaat. Het bovenste laagje sneeuw zal bevriezen, waardoor je sneeuwman minder snel zal smelten.

5. Tot slot, geef je exemplaar karakter. Wil je iets origineler gebruiken dan knopen als materiaal voor de ogen en de mond? Met reflectoren of LED-lampjes op zonne-energie valt je sneeuwman niet alleen overdag, maar ook ‘s avonds op. En oh ja, hou er rekening mee dat het voor iedereen koud is. Zet je sneeuwman dus niet in zijn blootje... Versier hem bijvoorbeeld met een aantal kledingstukken die te oud zijn om nog weg te geven.

Sneeuwman gemaakt? Bezorg ons dan een foto van jouw resultaat via foto@hln.be.

