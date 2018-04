Met de trein van Hasselt naar Antwerpen duurt nu ruim anderhalf uur:

"Snelle treinverbinding nodig als alternatief voor E313" mvdb

18 april 2018

12u26

De steden Hasselt, Antwerpen en Diest pleiten samen met de provincie Limburg en reizigersorganisatie TreinTramBus in een brief aan NMBS-baas Sophie Dutordoir, voor een structurele en snelle treinverbinding tussen Hasselt en Antwerpen tegen december 2020.

"Hasselt is het mobiliteitsknooppunt van Limburg. Willen we de files op de E313 en de Antwerpse ring terugdringen, is een performante verbinding tussen de twee provinciehoofdsteden onmisbaar", zegt burgemeester Nadja Vananroye.

Sinds 2014 nemen de rechtstreekse treinen tussen Hasselt en Antwerpen niet langer de kortste route, waardoor reizigers ruim anderhalf uur onderweg zijn voor een afstand van 78 kilometer in vogelvlucht. De vraag bij treingebruikers voor een snelle verbinding vanuit Hasselt is nochtans groot. Antwerpen is namelijk de tweede populairste bestemming - na Brussel - bij de verkoop van losse tickets. Daar komen dan nog de pendelaars met een abonnement en reizigers met een rittenkaart bij.

Via Diest

In de brief vragen de drie steden en de provincie Limburg om tussen 6 en 23 uur een structurele en snelle verbinding tussen Hasselt en Antwerpen - via Diest - te voorzien. "Technisch is het perfect mogelijk om de bestaande snelle piekuurtreinen, die beide steden momenteel tweemaal per dag in amper één uur met elkaar verbinden, ieder uur in te leggen", zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus.

Een versterkte treinverbinding tussen de provinciehoofdsteden moet volgens Vananroye de verkeersknoop binnen en buiten Hasselt helpen ontwarren. "Elke dag rijden er 34.000 wagens onze stad in. Willen we auto's van onze Groene Boulevard maar ook van de E313 of de Antwerpse ring houden, zijn performante treinverbindingen tussen steden onmisbaar", aldus Vananroye.

De brief aan Dutordoir werd mee ondertekend door burgemeester van Diest Jan Laurys (CD&V), Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), Limburgs gouverneur Herman Reynders (sp.a) en gedeputeerde voor Mobiliteit Jean-Paul Peuskens (sp.a). "Dit probleem overstijgt dan ook de grenzen van onze stad. Het Hasseltse station is het knooppunt voor reizigers uit heel de provincie. Wekelijks nemen er 42.000 mensen de trein", besluit Vananroye.