Met de fiets gratis op de trein? NMBS voert nu toch beperkingen in

15 juli 2020

16u14

Bron: Belga 2 Wie zijn fiets gratis wil meenemen op de trein naar de kust of de Ardennen is tijdens de rest van de zomervakantie niet meer welkom in de spitsuren. Dat heeft de NMBS bekendgemaakt.

Begin juni besliste de zogenaamde superkern -de regeringstop en de partijen die de volmachten steunen- in het kader van de coronacrisis om elke inwoner een gratis rittenkaart te bezorgen en ook om het supplement voor het meenemen van een fiets op de trein tijdelijk te schrappen. Na overleg tussen de regering en de NMBS werd uiteindelijk beslist om het meenemen van een fiets kosteloos te maken vanaf 1 juli tot en met 31 december. Reizigers moeten daarbij wel nog steeds over een biljet met 'fietssupplement' beschikken, maar dat biljet zelf is dus gratis.

Maar twee weken na de tijdelijke schrapping van het supplement grijpt de NMBS al in omdat de maatregel te populair blijkt. "Het aantal fietsen is deze maand in vergelijking met juli 2019 met 80 procent gestegen", zegt de spoorwegmaatschappij. "Dit leidt op bepaalde treinverbindingen tot heel wat ongemak en klachten vanwege reizigers. Er ontstaan ook veiligheids- en sanitaire problemen.”

Concreet zullen vanaf zaterdag 18 juli tot en met zondag 30 augustus geen fietsen meer toegelaten zijn op treinen naar de kust en de Ardennen die voor 13 uur aankomen of tussen 16 en 20 uur weer vertrekken. Voor de kust gaat het om treinen naar Oostende, Blankenberge, De Panne, Koksijde en Zeebrugge, voor de Ardennen gaat het om treinen tussen Brussel en Aarlen of Luxemburg.

