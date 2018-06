Met de auto op vakantie? Dit zijn de opvallendste (nieuwe) verkeersregels in het buitenland

Tommy Thijs

25 juni 2018

07u00

0

Het schooljaar zit er bijna op, de zomervakantie staat voor de deur. Traditioneel vertrekken veel Vlamingen dan op autovakantie en doorkruisen ze daarbij onze buurlanden op weg naar hun vakantiebestemming. Even traditioneel krijgen heel wat bestuurders achteraf echter ook een boete in de bus, omdat ze een overtreding hebben begaan waar ze vaak nog niet eens op de hoogte over waren. Wil jij je met de wagen niet laten vangen tijdens je vakantie, dan zetten wij samen met VAB de belangrijkste regels nog eens op een rij.