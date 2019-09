Met dank aan vegetariër Morrissey: Lokerse paardenworst Streekproduct van het Jaar Marc Coppens

28 september 2019

06u00 0 Toen de Britse rocklegende en overtuigd veganist Morrissey in 2011 naar de Lokerse Feesten kwam, werd de paardenworst op het festivalterrein in de ban geslagen. Het nieuws ging de wereld rond en miste zijn effect niet: plots kende iedereen de Lokerse paardenworst en de lezers van Het Laatste Nieuws verkozen het nu ook tot Streekproduct van het Jaar.

Lokerse paardenworsten worden gemaakt van het nekstuk van de paarden waaraan spek wordt toegevoegd en een kruidenmengeling waarvan geen enkele beenhouwer in Lokeren de inhoud zal verklappen. Paardenworsten zijn in de Lokerse regio al honderd jaar een delicatesse maar de rest van Vlaanderen zou dat worst wezen. Tot in augustus 2011. “Toen stonden we op het punt om Morrissey te boeken voor de Lokerse Feesten”, vertelt Peter Laureys, commercieel verantwoordelijke van het tiendaagse festival. “We hadden gehoord dat Morrissey en zijn entourage aan het twijfelen waren, zeker toen ook de term ‘horse sausage’ viel. Met het bestuur hebben we toen voorgesteld om speciaal een vegetarische dag te organiseren en dat heeft Morrissey over de streep getrokken.”

Wat niemand - Morrissey noch de organisatie - had voorzien was dat de paardenworsten van Lokeren plots ‘big news’ waren. “Zelfs de BBC heeft er een item aan gewijd”, lacht Laureys. “Sindsdien is de Lokerse paardenworst populairder dan ooit.” Hoe populair staat in het boek ’40 jaar Lokerse Feesten’. In 1977 werd 250 kilogram paardenworsten verkocht, tot aan de passage van Morissey was het gemiddeld 60 kilogram per dag (maal tien dagen is 600 kilo). Dankzij de publiciteit rond zijn vleesarme dag is de verkoop enorm toegenomen en nu wordt dagelijks gemiddeld 90 kilogram met uitschieters tot 105 kilogram gemaakt. “Hij moest eens weten”, zegt Laureys. “Of hij nog wil komen naar Lokeren? We hebben vorig jaar een nieuwe poging gedaan, maar ons bod werd niet weerhouden.”

De lezers van Het Laatste Nieuws hebben de paardenworst nu ook verkozen tot Streekproduct van het Jaar. “Wij hebben op de Facebookpagina van de Lokerse Feesten 80.000 volgers en hebben die natuurlijk wel aangespoord om te stemmen”, zegt Laureys. Lokerse paardenworst in tomatensaus bestaat al zo’n honderd jaar en was toen eten voor arme mensen. “Rijke mensen aten rundvlees, arme mensen kochten paardenvlees want dat was goedkoop maar ook voedzaam”, legt Frank De Nul, voorzitter van de Lokerse Beenhouwers, uit. “Intussen is het een delicatesse die door tien Lokerse beenhouwers wordt gedraaid. Zelfs eet ik het om de veertien dagen, samen met mijn personeel. De smaak? Bitterzoet, geprononceerder dan de klassieke braadworst.” (MAC/YDS)

1. Lokerese paardenworst

2. Aarschots gebak

3. Koffie uit de Leiestreek

4. Vlaamse ovengebakken hesp

5. Zwarte pens uit het Halse