Met asbest besmet reinigingsmiddel gebruikt in Belgische bedrijven ADN

20u10

Bron: Belga 0 Eurogrit Een Nederlands bedrijf heeft in België een reinigingsmiddel geleverd dat besmet is geraakt met asbestvezels. Dat bevestigt het Vlaamse Departement Omgeving, dat een onderzoek is gestart. Ook de arbeidsinspectie onderzoekt de zaak. Vier Vlaamse reinigingsbedrijven kochten het product in Nederland en leverden het aan tien klanten.

In Nederland verschenen de laatste dagen onrustwekkende berichten over Eurogrit uit Dordrecht, een dochteronderneming van het Belgische Sibelco. In een straalmiddel voor industriële reiniging van dat bedrijf zijn asbestvezels aangetroffen. Het middel wordt gebruikt om roest te verwijderen of te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoe het kankerverwekkende asbest erin is terechtgekomen.

140 bedrijven

De concentratie asbest zou "zeer laag" zijn, maar volgens de Nederlandse inspectiediensten is de kans toch reëel dat werknemers werden blootgesteld aan asbest. Mogelijk hebben 140 bedrijven ermee gewerkt. Verschillende van die bedrijven, waaronder Nederlandse scheepsbouwers, hebben werken stilgelegd en personeel naar huis gestuurd. Gespecialiseerde bedrijven zijn er met een sanering bezig.

Vlaanderen

Het Vlaamse Departement Omgeving kreeg een melding van een bedrijf in Vlaanderen waar het product werd gebruikt. "We hebben vervolgens de andere klanten opgebeld en hen gezegd dat ze het product niet meer mogen gebruiken, verpakkingen niet mogen openen en dat ze eventuele geopende verpakkingen stofdicht moeten afdekken", zegt een woordvoerster. "Volgende week gaan we dan bekijken hoe het product verwijderd kan worden."

Het geleverde product is al deels gebruikt, maar het Departement heeft nog geen exact cijfer.