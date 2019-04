Met 4 incidenten was 2018 tweede beste jaar ooit van skeyes AW

04 april 2019

21u16

Bron: Belga 1 Net als in 2017 heeft skeyes vorig jaar slechts vier incidenten in het Belgische luchtruim opgetekend. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport dat het overheidsbedrijf voor de luchtcontrole publiceerde.

Van de vier incidenten was er één incident in categorie A (ernstig) en drie in categorie B (gevaarlijk). Dat is het tweede jaar in de geschiedenis van skeyes. In 2017 was er ook één incident in categorie A, en drie in categorie B. In 2016 werd daarentegen geen enkel feit in deze twee categorieën opgetekend.



De luchtverkeersleiders van skeyes werden dit jaar overigens geconfronteerd met een verdubbeling van het aantal incidenten met drones. Dat aantal steeg van 15 naar 31.